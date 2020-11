Italia-Estonia 4-0. Vincono gli azzurri con la doppietta di Grifo e i gol di Bernardeschi e Orsolini

L’Italia di Roberto Mancini, guidata però dal vice Alberico Evani per la positività al Covid-19 del ct, ha sfidato in amichevole l’Estonia. Assenti tutti i romanisti a causa dei casi di positività trovati nella rosa giallorossa (Dzeko, Boer, Fazio, Santon, Pellegrini e Kumbulla). Il match è terminato 4-0 in favore degli azzurri che sono andati inizialmente in vantaggio con Grifo al 14′. Bernardeschi ha segnato poi il gol del 2-0 al 27′. Al 75′ invece Grifo ha realizzato la personale doppietta con un rigore, mentre Orsolini ha chiuso il match all’86’ trasformando un ulteriore penalty concesso alla squadra azzurra.