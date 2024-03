L’Italia scende in campo per la secondo amichevole in America contro l’Ecuador. Tanti i cambiamenti che Spalletti ha deciso per la formazione che scenderà in campo alla Red Bulla Arena di Harrison in New Jersey. I due giallorossi Pellegrini e Mancini partiranno dal 1’. Di seguito la formazione ufficiale:

ITALIA (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Barella, Jorginho, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini; Raspadori.