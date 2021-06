Italia, De Rossi: “Svezia? Uno dei momenti più bassi. Non mi sono rifiutato di entrare”

Daniele De Rossi, ex capitano della Roma e adesso impegnato nello staff di Roberto Mancini con la Nazionale italiana, ha parlato a Rai Uno durane la trasmissione Sogno azzurro a proposito dei brutti ricordi con la Svezia. Queste le sue parole:

“Non è stato un rifiuto ad entrare. La telecamera ha staccato due secondi, ma io mi sono tolto la giacca e sono andato a scaldarmi. Non ho rifiutato l’ingresso in campo. Eravamo terrorizzati dall’idea di uscire, stavamo mettendo sotto la Svezia e dicevo che come idea inserire un centrocampista come me non era la prima sostituzione. Poi il mister ha messo altri giocatori, è finita come è finita. È stata la mia ultima presenza in Nazionale. È stato uno dei momenti più bassi e l’unica cosa che potevamo fare era iniziare un nuovo ciclo.