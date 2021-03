Italia, De Rossi: “L’ultimo Mondiale lo abbiamo saltato, non possiamo più sbagliare”

Daniele De Rossi, neo collaboratore della Nazionale italiana di calcio, ha parlato nel pre-partita di Italia-Irlanda del Nord ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue parole:

Come arrivate a questo incontro?

L’ultimo Mondiale lo abbiamo saltato, non ci siamo qualificati e questo deve essere un monito. Non possiamo sbagliare, siamo la squadra migliore del girone ma non esistono squadre facili.

Brucia ancora la mancata qualificazione all’ultimo Mondiale?

Sì, a livello personale sarebbe stato il mio quarto. Non è che ci penso tutti i giorni, ma è una ferita che brucia.

Il nuovo ruolo?

Ho imparato già molto, ho riassaporato l’aria del calcio. Ho ritrovato un calcio con mille problemi, in queste condizioni è più complicato, ma faccio un applauso a tutti. Spero di dare il mio contributo nel mio piccolo, non potrei ringraziare le persone che lavorano qui più di così.

Il CT Mancini?

L’impostazione del calcio che ha il mister è applicata al possesso palla, è un calcio bello e piacevole da vedere, voglio imparare ancora di più.