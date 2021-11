Italia, cosa serve per andare al Mondiale

IL Tempo (S. Pieretti) – Il regolamento delle qualificazioni ai Mondiali prevede l’accesso diretto alla prima classificata di ognuno dei dieci raggruppamenti. Le seconde classificate dei dieci gironi, insieme alle due migliori squadre della passata Nations League che non rientrano nei primi due posti nei gironi di qualificazione – accederanno ai play off. Dodici squadre in tutto, sei delle quali saranno teste di serie nei tre gironi da quattro squadre che verranno sorteggiati a Zurigo il prossimo 26 novembre 2021. All’interno di ogni girone, verranno disputate due semifinali – con turno unico, e successivamente la finale tra le due formazioni vincenti. Il 24 e 25 marzo si giocheranno le sei semifinali in programma, il 28 e il 29 marzo le tre finali. Chi ha ottenuto il miglior piazzamento nelle qualificazioni, giocherà in casa i match di semifinale, mentre sarà il sorteggio a decidere le squadre che disputeranno la finale in casa. La vincitrice di ogni girone conquisterà la qualificazione ai prossimi Mondiali; le tre squadre vincitrici dei play off si uniranno alle altre dieci formazioni già qualificate dai raggruppamenti, portando così a tredici il numero delle selezioni europee partecipanti ai prossimi Mondiali del Qatar.