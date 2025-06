Italia, contatti con Ranieri per il post-Spalletti: lui resta fedele alla Roma

Dopo l’esonero di Luciano Spalletti, la FIGC è al lavoro per individuare il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Tra i nomi valutati spunta anche quello di Claudio Ranieri, figura di grande esperienza e molto apprezzata negli ambienti federali. L’ex allenatore, oggi Senior Advisor e consulente della proprietà della Roma, rappresenterebbe una scelta di profilo alto e di garanzia, particolarmente gradita al presidente Gabriele Gravina.

Come riportato da Sky Sport, ci sono stati contatti tra Ranieri e la Nazionale, ma l’allenatore romano avrebbe espresso il desiderio di proseguire il suo percorso da dirigente in giallorosso, in linea con l’impegno preso con la famiglia Friedkin. Nonostante l’onore dell’interessamento da parte dell’Italia, Ranieri non sembra intenzionato a cambiare ruolo in questa fase.

Nella giornata odierna, Ranieri ha incontrato il direttore sportivo Ghisolfi e Gian Piero Gasperini, neo-allenatore della Roma, a conferma della sua piena partecipazione al progetto capitolino. Dal confronto non sono trapelati segnali di rottura, segno che l’ex tecnico continuerà a lavorare dietro le quinte per il rilancio del club.