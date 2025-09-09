Italia, colpo in dieci: Macedonia battuta 0-1. Pisilli in campo per 82’

Impresa degli Azzurrini. L’Italia di Baldini sbanca la Macedonia e lo fa con l’uomo in meno. Dopo appena 25 minuti l’espulsione di Moruzzi (doppia ammonizione) sembra complicare i piani, ma al 34’ Marianucci inventa la giocata che decide il match: girata al volo da applausi, 0-1.

La squadra domina l’avvio, soffre solo dopo l’inferiorità numerica e nella ripresa gestisce con maturità, portando a casa tre punti pesantissimi. Per Baldini è la seconda vittoria di fila sulla panchina azzurra.

Protagonista anche Niccolò Pisilli: 82 minuti di sostanza e qualità per il centrocampista della Roma, prezioso nel tenere alta la squadra nei momenti più delicati. L’Italia Under 21 sale così a quota sei punti nel gruppo E delle qualificazioni agli Europei.