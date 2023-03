Italia, Ceravolo: “Conte voleva convocare Dybala in Nazionale”

Il dirigente sportivo Franco Ceravolo ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Tra le altre cose i il direttore sportivo ha svelato un retroscena legato all’Italia e a Paulo Dybala: “Una volta Conte voleva convocare Dybala quando era CT dell’Italia, io glielo comunicai e lui mi rispose che è argentino e vuole giocare con la sua Nazionale. La Federazione dovrebbe imporsi su certe situazioni ma il presidente non si interessa, e così fa lo stesso Mancini”.

Poi una chiusa sul futuro dello stesso Conte: “Potrebbe prendere anche un anno sabbatico ma a lui piace stare in Italia. Anche per il PSG, se dovesse cambiare tecnico, i candidati sono lui e Zidane. Quest’ultimo doveva prendere in mano la Nazionale francese, glielo avevano promesso perciò ha aspettato due anni. La Federazione però dopo il Mondiale ha deciso di confermare Deschamps”.