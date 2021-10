Finalina per il terzo e quarto posto per l’Italia che affronta il Belgio nella Nations League. Le due squadre hanno perso rispettivamente contro Spagna e Francia ed ora si trovano di fronte anche per il Ranking. Il ct Mancini schiera Lorenzo Pellegrini nei tre di centrocampo mentre lascia ancora una volta in panchina Cristante. Il numero 7 della Roma è stato protagonista del match controi ragazzi di Luis Enrique entrando dalla panchina e segnando il gol del 2-1 finale.