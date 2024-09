Israele-Italia 1-2, 90’ in panchina per Pellegrini

La sfida di Nations League tra Israele e Italia, in programma alle 20:45, ha visto gli Azzurri affrontare gli israeliani a quota 0, dopo la sconfitta con il Belgio. 90’ in panchina per Lorenzo Pellegrini, il capitano giallorosso non ha preso parte al match, terminato 1-2 con le reti di Frattesi e Kean.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ISRAELE (3-4-2-1): Gerafi; Nachmias, Shlomo, Kanichowsky; Jehezkel, Lavi, Peretz, Abada; Revivo, Solomon; Khalaili.

Ct: Ben Simon.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Kean. Ct: Luciano Spalletti.