Israele-Italia, i convocati di Gattuso: presente Mancini

Italia con il fiato sospeso. Stasera gli Azzurri affrontano Israele in una sfida che pesa tantissimo per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La squadra di Gattuso è terza nel girone: servono i tre punti per agganciare proprio Israele al secondo posto, mentre la Norvegia resta in vetta.

Il 5-0 rifilato all’Estonia ha rimesso in moto entusiasmo e speranze. Ma attenzione: non tutto fila liscio. Mattia Zaccagni è costretto al forfait, fermato da un problema fisico accusato negli ultimi giorni.

Dalla Roma arriva una buona notizia: Gianluca Mancini è stato inserito regolarmente tra i convocati. Contro l’Estonia era rimasto in panchina per tutta la gara, ora resta da capire quale sarà il suo minutaggio nella sfida di questa sera.

La missione è chiara: vincere per continuare a credere nel Mondiale.

I convocati di Gattuso:

Portieri: Donnarumma, Vicario, Meret

Difensori: Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini

Centrocampisti: Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella

Attaccanti: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Esposito, Maldini