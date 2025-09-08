Dopo aver superato l’Estonia, l’Italia è attesa da un nuovo test questa sera a Debrecen, dove alle 20.45 affronterà Israele nelle qualificazioni al Mondiale. Il ct Gattuso sceglie di apportare qualche novità all’undici titolare e concede spazio al giallorosso Gianluca Mancini, schierato al centro della difesa.
Formazione azzurra: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean.
Gli Azzurri si trovano subito sotto: al 16’ è un autogol di Locatelli a regalare il vantaggio a Israele. La reazione arriva al 40’, quando Kean finalizza la combinazione con Retegui e porta l’Italia sul 1-1.
All’inizio della ripresa, Dor Peretz riporta avanti gli avversari, ma due minuti più tardi Kean ristabilisce ancora una volta il pareggio. Poco dopo, Retegui si rende protagonista con un assist di tacco per Politano, che firma il 3-2, e all’81’ Raspadori cala il poker.
Nel finale, la squadra azzurra subisce un altro autogol, questa volta di Bastoni, e fatica a contenere una punizione che porta nuovamente Dor Peretz in rete, fissando il 4-4. La vittoria, però, arriva al 91’: un tiro dalla distanza di Tonali chiude il match sul 5-4 per l’Italia.
Da segnalare la prestazione di Gianluca Mancini: intorno al 78’ il difensore della Roma ha subito una ferita sul sopracciglio, ma dopo l’intervento dello staff medico ha continuato a giocare fino al fischio finale con una vistosa fasciatura intorno alla testa.