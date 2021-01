Isolamento da mercato

Il Tempo (F.Biafora) – Il gong finale della finestra invernale di mercato si avvicina sempre di più. La Roma non ha ancora trovato una soluzione per Dzeko. Venerdì scorso Tiago Pinto ha dato a Lucci il compito di trovare una squadra che potesse acquistare l’attaccante o, magari, prenderlo anche in prestito fino a fine stagione pagando l’intero ingaggio. Fino ad oggi numerosi contatti con tutte le big del calcio europeo, ma senza che qualcuno abbia ancora affondato il colpo. La situazione con Fonseca al momento non è migliorata e alla ripresa non ci sono stati faccia a faccia. Il loro rapporto è ormai inevitabilmente incrinato, ma in questa settimana può succedere di tutto.

Il centravanti potrebbe decidere di non trasferirsi a titolo definitivo visto che il contratto di Fonseca scadrà a giugno ed ha il rinnovo automatico in caso di raggiungimento della Champions. Per l’attacco è stato preso El Shaarawy che è risultato ancora positivo al secondo tampone dopo il rientro in Italia. L’esterno, in giornata, ripeterà il test molecolare. Poi si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart e firmerà il contratto. Intanto per lo sponsor tecnico la Roma non ha ancora formalizzato l’accordo contrattuale con la New Balance. L’obiettivo è di mettere le firme prima di metà febbraio.