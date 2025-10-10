Prosegue il percorso di qualificazione al Mondiale 2026 anche per l’Ucraina, impegnata questa sera sul campo dell’Islanda. Allo stadio di Reykjavík, con fischio d’inizio alle 20:45, andrà in scena una sfida importante per gli equilibri del Gruppo D: i padroni di casa sono secondi con 3 punti, mentre gli uomini di Rebrov inseguono a quota 1 dopo un avvio non brillante.
Il commissario tecnico Serhiy Rebrov ha deciso di confermare le sue scelte offensive, lasciando Artem Dovbyk ancora in panchina. Il centravanti della Roma, dunque, dovrà attendere il suo momento, mentre in avanti ci sarà ancora Vanat, già schierato titolare nella gara precedente contro l’Azerbaigian.
Una decisione che testimonia la fiducia del ct nei confronti del giovane attaccante, ma che potrebbe spingere Dovbyk a sfruttare al massimo un eventuale ingresso a gara in corso per riconquistare spazio nelle gerarchie della nazionale ucraina.