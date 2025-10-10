Islanda-Ucraina 3-5, Dovbyk entra nella ripresa: vittoria spettacolo per la squadra di Rebrov

Serata ricca di emozioni a Reykjavík, dove l’Ucraina ha conquistato un prezioso successo per 5-3 contro l’Islanda nella terza giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026. Una partita vibrante e ricca di colpi di scena, che ha premiato la maggiore qualità offensiva della squadra allenata da Serhiy Rebrov, ora in piena corsa per la qualificazione.

Il commissario tecnico ucraino ha inizialmente lasciato in panchina Artem Dovbyk, preferendogli Vanat dal primo minuto. Il centravanti giallorosso è poi subentrato al 70’, prendendo proprio il posto del compagno e contribuendo alla gestione del finale di gara, quando l’Ucraina ha chiuso definitivamente i conti.

Un ingresso positivo per Dovbyk, che ha mostrato grande determinazione e spirito di sacrificio, nonostante il poco tempo a disposizione. La sua condizione e la fiducia di Rebrov lasciano presagire maggior spazio nelle prossime partite, in una nazionale che continua a crescere e a divertire.