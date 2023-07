Isco, ex centrocampista del Siviglia ed ora svincolato, ha rilasciato una intervista a Marca. Lo spagnolo ha parlato del rappporto con Monchi, ma anche di mercato. Queste le sue parole: “La mia priorità è andare all’estero. Ho giocato a Valencia, Malaga, Siviglia e Madrid. Mi piacerebbe giocare in un altro campionato, imparare un’altra lingua, crescere personalmente anche fuori dalla Spagna”. E ancora: “Ho ricevuto offerte dall’Italia, dalla Turchia e dalla Spagna. Chiunque mi prenderà troverà un Isco laborioso, con voglia di giocare e di dimostrare di essere in forma. Sono ancora motivato”.