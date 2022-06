Isco e Götze, è partito il casting a Trigoria

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma è alla ricerca del sostituto di Mkhitaryan, che si è accordato con l’Inter deludendo con la sua decisione allenatore e dirigenti. Proseguono i contatti con Isco, svincolatosi dal Real Madrid, di tre anni più giovane dell’armeno. Isco è stato proposto da Mendes, l’agente portoghese che cura anche gli interessi di Mourinho.

Lo spagnolo ha compiuto 30 anni ad aprile, nell’ultima stagione ha giocato solo 17 partite, pur avendo fatto la storia recente dei Blancos con 353 presenze complessive. Il problema è l’ingaggio, considerato che chiede non meno di cinque milioni a stagione con un contratto triennale. Mourinho lo conosce bene, ha una grande esperienza e tanta voglia di rivincita. Dal punto di vista fisico c’è qualche dubbio.

Nei giorni scorsi è stato proposto anche Götze, sul quale la Roma aveva chiesto informazioni anche un anno fa. Anche il tedesco ha appena compiuto trenta anni, nel Psv ha trovato il riscatto, nell’ultima stagione ha giocato 52 gare con 12 gol, si è risollevato dopo un periodo di flessione cominciato nel 2014, quando era stato protagonista nella Germania campione del mondo. Goetze ha una clausola per la quale può liberarsi per cinque milioni. Al momento la trattativa non è decollata.

Offerto anche Farias, giovanissimo argentino di venti anni, che un anno fa ha portato il Colon di Santa Fé a vincere il suo primo titolo in Argentina, la Copa de la Liga Profesional. La Roma lo segue da mesi, costa dieci milioni e c’è una concorrenza agguerrita: Atalanta, Fiorentina, Juventus e Atletico Madrid. Per il ruolo di difensore centrale uno dei preferiti resta Senesi del Feyenoord. Costa dodici milioni, su di lui nelle ultime ore è piombata anche l’Inter.