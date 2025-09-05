Irlanda, Halgrimsson su Ferguson: “È felice alla Roma, so che farà bene in Italia”

Alla vigilia della sfida contro l’Ungheria, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, il CT dell’Irlanda Heimir Halgrimsson ha parlato di Evan Ferguson.

L’attaccante classe 2004, oggi alla Roma dopo l’esperienza al Brighton, è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Nonostante la giovane età, sta già conquistando spazio sia con i giallorossi che con la nazionale, diventando un riferimento per il futuro.

Halgrimsson ha sottolineato la crescita del centravanti e la sua felicità sotto la guida di Gian Piero Gasperini:

Come sta vedendo Evan Ferguson?

“Il calcio italiano è diverso, gli spazi sono più stretti, c’è meno tempo per pensare. Ferguson ha molta fisicità, ma in Serie A i difensori non ti lasciano respirare. Questo lo sta facendo crescere. Sta cambiando. È molto più sveglio, più rapido nei movimenti, sembra anche più snello. Si allena due volte al giorno, è una novità per lui e lo sta influenzando positivamente. È più in forma, e soprattutto mi sembra felice. Si diverte, si sente in fiducia e apprezza il minutaggio che sta ricevendo. Lo seguo da un anno, ha vissuto un periodo complicato, ma so che farà bene in Italia”.