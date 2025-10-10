Evan Ferguson ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Portogallo. L’attaccante ha confermato il problema che lo aveva tenuto ai box contro la Fiorentina. Le sue parole.

Domani giocherai per la prima volta contro Cristiano Ronaldo, era un tuo idolo?

“Si, credo che crescendo e guardandolo con gli occhi di un bambino lo sarebbe stato per tutti. È un gran giocatore”.

Come stai?

“Sto bene, stiamo tutti bene. Ho avuto un problema prima dell’ultima partita e non sono stato in grado di giocare, ma, con un po’ di tempo e un po’ di trattamenti al centro di allenamento ho recuperato”.