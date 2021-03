Irlanda del Nord-USA 1-2, Reynolds in campo per 45′. Prima apparazione con la nazionale per il terzino

La nazionale statunitense ha battuto l’Irlanda del Nord in un’amichevole al Windsor Park di Belfast. Decisivi i gol di Reyna e di Pulisic su calcio di rigore. Dopo aver assistito da spettatore al match contro la Giamaica (vinto per 4-1 dagli USA), Bryan Reynolds è partito inizialmente dalla panchina.

Il neo acquisto giallorosso ha dovuto aspettare solamente 45′ per debuttare con la nazionale statunitense: nella ripresa è entrato al posto di Sergino Dest . Per il terzino si è trattata della prima apparizione con la nazionale maggiore. Normale amministrazione per il giallorosso, qualche discesa sulla fascia e molta spinta

Two 🇺🇸 substitutions to start the second half:

Sebastian Lletget enters for Yunus Musah

Bryan Reynolds makes his #USMNT debut, coming on for Sergiño Dest

We’re back underway!

46’ | 0-1 | #NIRvUSA pic.twitter.com/wpnJazJeUe

