Arriva una notizia inaspettata dall’Irlanda che riguarda da vicino la Roma e il suo giovane talento Evan Ferguson. Il commissario tecnico Heimir Hallgrímsson ha diramato la lista dei convocati per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali, includendo anche l’attaccante giallorosso nonostante il suo attuale stop per infortunio.

Come riportato dalla stampa irlandese, Ferguson, classe 2004, è ancora fermo ai box a causa di un problema alla caviglia che lo ha già costretto a saltare la trasferta di Europa League a Glasgow, non essendo stato convocato da Gasperini. Il giovane bomber continua il suo percorso di recupero, ma la sua presenza in nazionale resta in forte dubbio.

Nonostante ciò, Hallgrímsson ha scelto di inserirlo ugualmente nella lista per le partite contro Portogallo (13 novembre) e Ungheria (16 novembre), segnale della fiducia e della speranza dello staff tecnico irlandese di poterlo riavere a disposizione almeno per uno dei due match. Una convocazione che sa di ottimismo, ma anche di prudenza, in attesa di capire come evolverà la condizione fisica del giocatore.