Partirà dalla panchina Romelu Lukaku, nella sfida amichevole tra l’Irlanda ed il Belgio, in programma alle 18:00. Dopo il fastidio all’anca dei giorni scorsi, il ct Tedesco, ha deciso di far riposare inizialmente Big Rom.

The 11 Devils lining up against the Irish. 🫡 #SelectedByPwC #IRLBEL #WirSchaffenDas pic.twitter.com/swouF1fcAM

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 23, 2024