Non termina il momento negativo di infortuni in casa Roma. Sardar Azmoun è partito dal 1′ e ha trovato la rete del 2-0 al 13′ nel match tra Iran e Turmenistan. Poco prima dell’intervallo, però, l’attaccante della Roma ha chiesto il cambio per un infortunio muscolare. Nelle prossime ore si capirà la gravità della situazione.