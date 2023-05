“Io sono la Roma”, al via la campagna abbonamenti 2023-2024. Ecco tutte le informazioni

La Roma lancia ufficialmente la campagna abbonamenti 2023-2024. “Io sono la Roma” è il nuovo spot. I prezzi sono rimasti invariati rispetto al passato per i settori popolari in fase di prelazione dunque curve, distinti. L’inizio è programmato per domani alle ore 11:00 . Queste tutte le informazioni:

Una famiglia in cui ognuno fa la propria parte: in campo indossando la maglia giallorossa, sulle tribune con la sciarpa o la bandiera. Chi era fuori lo ha visto, noi lo abbiamo vissuto, anche in questa stagione, in notti di tifo incessante e sostegno continuo alla squadra, anche quando la partita non stava andando come volevamo: anzi, soprattutto.

“Noi siamo la Roma” lo abbiamo gridato prima di ogni fischio d’inizio, e subito dopo abbiamo tenuto fede a quel grido, con più di 60mila giocatori sugli spalti a spingere gli undici in campo in ogni partita. Un vortice di passione, una spinta che servirà anche nella prossima stagione, che comincia mercoledì 17 maggio.

Io sono la Roma anche il prossimo anno.

PERCHÉ ABBONARSI

Abbonarsi conviene sempre! Sia per una questione di prezzo (si parte da 14 euro a match), sia per poter beneficiare di tutta una serie di altri vantaggi come la prelazione sull’acquisto di altri biglietti. Inoltre, potrai beneficiare di uno sconto del 10% per gli acquisti negli AS Roma Store.

La vendita si articola in diverse fasi, sia per il rinnovo sia per l’acquisto di nuovi abbonamenti.



Sono previste riduzioni per gli under 16 (nati dal 1° gennaio 2008), gli under 25 (nati dal 1° gennaio 1999) e gli over 65 (nati fino al 31 dicembre 1958).

L’abbonamento si può acquistare online su asroma.com: è necessario essere in possesso di un account MYASR.

Solo per queste tipologie di abbonamenti, la transazione può avvenire anche tramite il Contact Center AS Roma: persone con disabilità, Vitalizio e Corporate (06.89386000, dal lunedì al venerdì con orario 9:00-18:30).

Scopriamo tutti i passaggi della vendita.

FASE 1

Dalle ore 11:00 di mercoledì 17 maggio alle ore 16:00 di giovedì 8 giugno.



RINNOVO ABBONAMENTO

Dalle ore 11:00 del 17 maggio.

Fino alle ore 14:59 del 30 maggio sarà garantita la conferma del posto agli abbonati 2022-23.

Dalle ore 16:00 del 30 maggio e fino alle ore 11:59 del 5 giugno, eventuali posti liberi di Curva Sud saranno a disposizione dei soli abbonati 2022-23 di tutti i settori.

NUOVO ABBONAMENTO

Contemporaneamente alla prelazione riservata agli abbonati 2022-23, sui posti liberi, sarà possibile acquistare fin da subito un nuovo abbonamento.

Dalle ore 16:00 del 30 maggio tutti i posti saranno disponibili anche per i nuovi abbonati ad eccezione del settore Curva Sud che sarà disponibile a partire dalle ore 12:30 del 5 giugno.

Fase 1.1 – Cambio Posto

Dalle ore 17:00 di giovedì 8 giugno alle ore 15:00 di venerdì 9 giugno.

In questa fase i tifosi che hanno acquistato l’abbonamento avranno la possibilità di cambiare il posto (solo nello stesso settore) tramite l’apposita funzione presente nell’app “Il mio posto”.

FASE 2

Dalle ore 16:00 di venerdì 9 giugno.

Scatta la vendita libera.

ABBONAMENTO CURVA NORD/DISTINTI NORD

L’abbonamento in Curva Nord/Distinti Nord è composto da 18 partite (dovendo intendersi esclusa la partita Roma-Lazio).

Ai titolari di abbonamento di Curva Nord in occasione della gara casalinga contro la S.S. Lazio verrà garantita una fase di acquisto riservata con un prezzo a loro dedicato e con la facoltà di scegliere il posto.

ABBONATI TEVERE PARTERRE NORD, CENTRALE e SUD 2022-23

A causa di lavori strutturali, in nessun modo riconducibili ad AS Roma S.r.l., che verranno effettuati dal titolare dello Stadio Olimpico, la società Sport & Salute S.p.A., nei settori Tribuna Tevere Parterre Nord, Sud e Centrale nel corso della stagione sportiva 2023/2024, in nessun modo riconducibili ad AS Roma S.r.l., gli Abbonati dei settori Tribuna Tevere Parterre Nord, Sud e Centrale nella stagione sportiva 2022/2023 (“Abbonati Tevere Parterre 22/23”) non potranno rinnovare il proprio posto per la stagione sportiva 2023/2024.

Per la ragione di cui sopra, garantendo il diritto di prevendita concesso agli altri abbonati ed al fine di poter acquistare l’abbonamento per la stagione sportiva 2023/2024, gli Abbonati Tevere Parterre 22/23, a partire dal 17 maggio 2023, collegandosi sul sito www.asroma.com e utilizzando le proprie credenziali (PNR e data di nascita), avranno la possibilità di:

Dal 17 maggio alle ore 11:00 al 8 giugno alle ore 16:00, potranno scegliere un nuovo posto tra i migliori disponibili dei settori in vendita.

Entro il 30 maggio alle ore 14:59, compilare il form e inviare la richiesta d’acquisto che consentirà loro di sottoscrivere tramite il Contact Center un abbonamento in Tribuna Tevere Top Nord a un prezzo dedicato.

Resta inteso che, aderendo all’opzione “2”, qualora i lavori strutturali dei settori Tribuna Tevere parterre Nord, Sud e Centrale dovessero terminare prima del termine della stagione sportiva 2023/2024, AS Roma, nelle modalità che verranno definite da quest’ultima, provvederà allo spostamento degli Abbonati Tevere Parterre 22/23 nei predetti settori garantendo il posto più vicino a quello acquistato dall’abbonato nella stagione 22/23.

ACQUISTA L’ABBONAMENTO A RATE CON KLARNA

Se preferisci non affrontare l’intero importo dell’abbonamento in un’unica soluzione, puoi scegliere di pagare con Klarna anche in tre comode rate o dopo 30 giorni senza interessi!

Il pagamento sarà effettivo dopo 30 giorni dalla transazione, con le successive rate che ti verranno poi addebitate sulla carta ogni 30 giorni.

Inoltre, puoi rinnovare o acquistare il tuo nuovo abbonamento – fino ad un massimo di 4 – da pc o da smartphone, con carta di credito, PayPal e bonifico bancario on-line.