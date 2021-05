Inzaghi e il rinnovo: “Sono ottimista. Peccato, nel primo tempo meglio noi”

La Gazzetta dello Sport (S.Cieri) – La stagione della Lazio finisce qua. Il k.o. nel derby sancisce matematicamente l’addio alla Champions e con l’Europa League in cassaforte le ultime due partite serviranno solamente per le statistiche. A questo punto può essere che l’incontro tra Lotito e Inzaghi per il rinnovo possa essere anticipato di qualche settimana. Per il momento il tecnico non ci pensa: “Rinnovo? Sono ottimista per natura. Pensiamo a finire bene il campionato, poi vedremo. Una sconfitta che brucia? Nel primo tempo abbiamo giocato meglio noi. Non siamo stati bravi nell’occasioni avute. La Roma è stata veramente chirurgica e chi ha punito al primo tiro in porta. Mi dispiace aver perso il derby. La Champions era sfumata dopo la sconfitta a Firenze“.