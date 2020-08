Intrigo Veretout

Tuttosport (S. Carina) – La Roma ed il Napoli sono in contatto costante, per cercare un accordo definitivo che porti Arkadiusz Milik alla Roma, Cengiz Under e Alessio Riccardi in azzurro. I discorsi però potrebbero anche proseguire, vista la volontà di Aurelio De Laurentiis di provare ad inserire di nuovo Jordan Veretout, indicato da Gattuso come sostituto ideale di Allan. A quel punto, i partenopei offrirebbero i cartellini di Milik e Maksimovic, con i giallorossi alla ricerca di un difensore centrale, al posto dell’ala turca e l’ex Fiorentina.