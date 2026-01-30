La Roma non molla la presa su Kamaldeen Sulemana e prepara la contromossa per rispondere all’inserimento del Napoli. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club giallorosso è in contatto diretto con gli agenti dell’esterno ghanese e si è detto disposto a migliorare l’attuale offerta per tentare il controsorpasso decisivo sui partenopei. La dirigenza capitolina vuole regalare a Gasperini un profilo di gamba e velocità, ma l’intera operazione resta legata a un incastro interno all’Atalanta.

Il via libera della Dea per Sulemana dipende infatti dal futuro di Ademola Lookman: il club bergamasco non ha intenzione di privarsi di entrambi i giocatori negli ultimi giorni di mercato. Se Lookman dovesse restare a Bergamo (nonostante il forte pressing del Fenerbahce), l’Atalanta aprirebbe alla cessione del classe 2002. La Roma resta dunque alla finestra, pronta a rilanciare per superare la concorrenza azzurra non appena si chiarirà il destino del nigeriano.