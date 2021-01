Intrigo Montiel, tratta con il River

Corriere dello Sport (R. Maida) – C’è una ragione se Rodolfo D’Onofrio, presidente del River Plate, continua a dire che Gonzalo Montiel non andrà via a gennaio. Nella sua testa esiste la speranza fondata di convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza, evitando di perdere uno dei gioielli della casa per poche manciate di dollari.

Montiel stesso sta ragionando sull’ipotesi di rinviare all’estate il trasferimento. E così la Roma resta in attesa. E lo stesso fa il Lione, che era arrivato per primo sul terzino della nazionale argentina ma si tirerà indietro in caso di prolungamento contrattuale che farebbe lievitare il prezzo del cartellino.