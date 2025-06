Il Tempo (L. Pes) – Angeliño, accordo trovato con l’Al-Hilal per 23 milioni più bonus, ma il trasferimento è in stand-by. La prima scelta degli arabi resta Theo Hernandez, che però aspetta l’accordo tra Milan e Atletico Madrid. L’Al-Hilal ha continuato a fare offerte per il francese, rimandando il viaggio di Angeliño a Parigi. La Roma resta in attesa e non cerca un sostituto. Gasperini preferirebbe un altro profilo per quel ruolo. La cessione di Angeliño porterebbe una plusvalenza alla Roma, visto che l’anno scorso è stato acquistato per 5 milioni. Nel frattempo, il Boca Juniors insiste per Paredes. Nell’accordo per il rinnovo di contratto, c’è un gentlemen agreement per una futura cessione agli Xeneizes per 3.5 milioni di euro. Riquelme ci prova, ma l’affare sembra difficile da chiudere subito. Più probabile un nuovo assalto dopo il Mondiale per Club.