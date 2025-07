Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Dopo gli acquisti di El Aynaoui e Ferguson, la Roma punta a chiudere per Wesley, esterno brasiliano ormai in arrivo. Subito dopo, il difensore centrale e un esterno offensivo mancino diventano le nuove priorità di mercato per il ds Massara, che segue le direttive della proprietà: investire su giovani talenti ambiziosi e di qualità.

Il prossimo obiettivo è Daniele Ghilardi (22 anni), centrale del Verona e dell’Under 21. La Roma ha presentato un’offerta che potrebbe salire fino a 10 milioni più bonus o includere contropartite tecniche (come Cherubini). Ghilardi ha già dato priorità ai giallorossi, rifiutando il Betis, che si è orientato su Valentin Gomez.

In difesa si valuta anche Tagliafico (svincolato) per aggiungere esperienza, mentre a centrocampo tutto fermo salvo uscite. Spunta l’interesse per Nelson Deossa (Monterrey), ma solo contatti preliminari. Possibile anche il colpo last minute, come Anselmino del Chelsea in prestito. Con l’arrivo di Wesley, resta un solo slot extracomunitario disponibile.