Intervista, Chiesa sull’infortunio dello scorso anno: “L’obiettivo di Smalling era andare sulla palla”

Oggi Federico Chiesa è stato ospite del canale Twitch della Juve. Tra i vari argomenti è tornato a parlare dell’infortunio subito dal giallorosso Smalling che gli ha causato la lesione del legamento crociato sinistro (al 32’ di Roma-Juve 9/01/2022). Dichiara di non essere affatto arrabbiato con Chris.

Ecco le sue parole:

“Nell’arco della mia carriera ho subito interventi più brutti, dove magari ero lanciato in corsa ad alte velocità e venivo buttato a terra. In quel caso lì l’intervento non è stato bellissimo però l’obiettivo di Smalling era andare sulla palla. È andato sul pallone, non lo ha fatto con cattiveria. Queste cose nello sport di contatto succedono. Ho visto il mio ex compagno di squadra Bentancur, a cui faccio un grande in bocca al lupo, rompersi il crociato da solo. È bastato pochissimo, son cose che capitano mille volte ma basta una frazione di secondo in cui appoggi male il piede e poi stai 6/7 mesi fermo”.