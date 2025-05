In occasione degli Internazionali BNL d’Italia, torneo tennistico che quest’anno si disputa dal 5 al 18 maggio nella Capitale, la Roma ha lanciato un capo d’abbigliamento in linea con l’evento. Nello specifico, la lettera “O” di Roma è sostituita con una racchetta da tennis o, sempre per restare in tema, con una pallina. La stessa linea è stata usata anche per le borracce.