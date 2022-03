International Women’s Day: il Club firma un protocollo d’intesa con Roma Capitale

In occasione dell’International Women’s Day, l’AS Roma e l’Assessorato alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale annunciano la sottoscrizione di un protocollo di intesa finalizzato a unire le forze nella realizzazione di attività tese al contrasto della violenza di genere nella Capitale.

La firma del protocollo è avvenuta presso l’Istituto Galileo Galilei, di fronte a 80 studenti e alla presenza dell’assessore Monica Lucarelli, della calciatrice giallorossa Elisa Bartoli e del Director Sustainability & Community Relations Department del Club, Francesco Pastorella.

L’obiettivo è quello di definire un percorso specifico di interventi mirati al contrasto della violenza di genere.

Vogliamo impegnarci per portare informazione nelle scuole, per parlare di parità di diritti e promuovere percorsi di formazione professionali per le donne vittime di violenza. Sono sicura che faremo molto insieme – ha affermato l’assessore Monica Lucarelli -. L’AS Roma è sempre molto attenta alle tematiche sociali e sono convinta che questa iniziativa potrà essere da stimolo anche per tante altre realtà private”.

“Sono molto orgogliosa di essere la calciatrice e la capitana di un Club che quotidianamente si mette in gioco per aiutare i più deboli, la Roma in questo è da sempre in prima linea – ha dichiarato Elisa Bartoli -. Trasmettere la battaglia dei diritti delle donne ai ragazzi nelle scuole è fondamentale, perché loro sono puri e possono dare tanto. Combattere la violenza sulle donne è qualcosa che dobbiamo fare tutti insieme”.

“Insieme al Comune abbiamo sottoscritto questo protocollo d’intesa con la volontà di agire concretamente sul territorio – ha dichiarato Francesco Pastorella -. Sin dal 2020 questo Club ha dato via a campagne per contrastare la violenza sulle donne, per sostenerle e dare loro supporto nella ricerca di nuove opportunità lavorative. Siamo una piattaforma sociale e abbiamo la responsabilità di fare sempre di più, andando come oggi nelle scuole per sensibilizzare anche i più giovani”.

Il protocollo presuppone lo sviluppo di una serie di iniziative e rappresenta un’altra tappa del percorso intrapreso dal Club sul tema. Nel 2020 l’AS Roma ha lanciato la campagna “Amami e Basta” che, grazie anche al contributo di ManpowerGroup e della sua Fondazione Human Age Institute, ha consentito al Club di attivare corsi di formazione al mondo del lavoro destinati a vittime di violenza: il 57% delle donne che hanno preso parte al programma ha trovato un impiego stabile.

asroma.com