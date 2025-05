Il Napoli ha battuto il Lecce, ma l’Inter di Inzaghi ha risposto ieri sera con una vittoria contro il Verona per restare agganciata alla vetta. Dopo il match, Nicola Zalewski ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky, soffermandosi anche sul proprio futuro: “Dobbiamo pensare partita dopo partita, oggi era importante vincere. È importante restare attaccati perché non si sta mai cosa cosa può succedere, ora dobbiamo pensare a martedì. Non ho mai negato di voler restare all’Inter, mi sono inserito bene grazie allo staff e ai miei compagni, si vede da fuori e da dentro ancora di più.”

Il laterale polacco è arrivato in nerazzurro con la formula del prestito oneroso da 600mila euro, con un diritto di riscatto fissato a 6 milioni. La società valuterà a breve se esercitare l’opzione per confermarlo a titolo definitivo.