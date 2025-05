Nicola Zalewski ha trovato il suo primo gol con la maglia dell’Inter. Il laterale polacco, arrivato in prestito dalla Roma durante il mercato di gennaio, ha segnato nella vittoria per 2-0 dei nerazzurri sul campo del Torino.

Al termine del match, l’ex prodotto del vivaio giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Diciamo che non è difficile trovarsi bene in questa squadra, come ho sempre detto. La palla passa alla società, ho sempre dimostrato la mia volontà di rimanere con questa maglia. Mi sono trovato benissimo, con staff, compagni e tifosi. La volontà è di rimanere qua.”

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club nerazzurro è a lavoro sul riscatto di Zalewski, fissato a 6 milioni di euro.