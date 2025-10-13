In casa Inter tiene banco la situazione di Marcus Thuram, fermato da un problema muscolare che lo ha costretto a restare ad Appiano Gentile durante la sosta. L’attaccante francese è alle prese con un fastidio al bicipite femorale, e la sua presenza per la sfida di sabato sera contro la Roma appare in forte dubbio.

Come riportato da La politica nel Pallone su Gr Parlamento, il responsabile dell’area medica nerazzurra, Piero Volpi, ha fatto chiarezza sulle condizioni del giocatore:

“Le condizioni di Thuram? Sta procedendo tutto molto bene e questa settimana vedremo se riuscirà a seguire tutti gli step per il recupero. Valuteremo la possibilità di inserirlo appena possibile: per la Roma è complicato, ma mai dire mai“.