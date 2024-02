Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria contro la Roma. Queste le sue parole a Dazn:

Stai diventando uno che fa paura alle difese avversarie?

Sì provo ad attaccare la porta e a prendere la palla e se non la prendo provo a dare fastidio ai difensori perché so che per loro è una situazione difficile..

Una volta ci hai raccontato che quasi tutti i gironi senti Henry, ti ha detto qualcosa nelle ultime settimane?

No, no parliamo dopo le partite come sempre come faccio con papà e con il mister. Sto provando ad aiutare la squadra come posso.

Hai preso qualcosa dai campioni con cui sei cresciuto?

Sto apprendendo da tutti anche dai miei compagni e dalla gente con cui parlo di calcio. Sto lavorando e sono ancora giovane, tutto ciò che posso prendere lo prendo.

Ormai con Lautaro Martinez siete una coppia insuperabile?

Sì non penso ci sia una prima o una seconda punta con Lautaro, siamo due giocatori che aiutano la squadra, giocare con lui è meraviglioso.

Tuo papà ha vinto lo scudetto con la Juventus, tu quanto pensi che crescano le possibilità di vincere la seconda stella?

No il campionato è ancora molto molto lungo, ci sono ancora molte partite difficilissime come quella di stasera. Dobbiamo giocare partita per partita.

Quanto è stimolante la Champions?

Noi giochiamo ogni partita per vincerla e quando arriverà giocheremo per vincere.