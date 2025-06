Si apre un nuovo ciclo in casa Inter. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, i nerazzurri sono pronti ad affidare la guida tecnica a una vecchia conoscenza: Cristian Chivu. Una scelta che punta sulla continuità interna e sul profilo di un allenatore giovane ma già apprezzato per le sue idee.

Come riportato da Sky Sport, nella giornata di oggi è andato in scena a Milano un incontro decisivo tra Chivu e la dirigenza interista. Il confronto è stato positivo e ha portato alla fumata bianca: l’ex difensore nerazzurro sarà il nuovo tecnico dell’Inter. Dopo il rifiuto di Cesc Fabregas e le resistenze del Como, la società ha accelerato per Chivu, reduce da alcuni mesi convincenti sulla panchina del Parma.

Il tecnico romeno aveva momentaneamente congelato il rinnovo con il club ducale in attesa di sviluppi da Milano, che ora si sono concretizzati. In serata è stata definita l’intesa e nelle prossime ore arriverà la firma ufficiale. Per il Parma, che resta senza guida tecnica, si fa strada anche il nome di Daniele De Rossi.