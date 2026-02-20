Brutte notizie per l’Inter di Cristian Chivu, che dovrà fare a meno di Lautaro Martinez per oltre un mese.

Il centravanti argentino ha accusato un problema muscolare durante la sfida contro il Bodo/Glimt, valida per l’andata dei playoff di Champions League e terminata con il risultato di 3-1 in favore dei norvegesi. Questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba sinistra. L’attaccante dovrebbe restare ai box per circa un mese e mezzo e il suo rientro è atteso dopo la sosta delle nazionali in programma a fine marzo: Lautaro è in dubbio per Fiorentina-Inter (ultima gara prima dello stop), ma nel caso in cui Chivu decidesse di tenerlo a riposo tornerebbe a disposizione per il big match contro la Roma (weekend del 4 aprile).

Il comunicato del club nerazzurro:

“Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana”.