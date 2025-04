Inter-Roma è terminata ma le polemiche non si placano: tra tutte, il contatto dentro l’area di rigore tra Bisseck e Ndicka che, a pochi minuti dal termine, avrebbe potuto portare al tiro dal dischetto in favore dei nerazzurri. Come riporta il Corriere della Sera, a fare le spese di questo episodio è l’arbitro Michael Fabbri, fermato a causa della sua scelta che è stata rubricata come errore grave. Per un po’ di tempo, quindi, non arbitrerà.