A San Siro va in scena una delle partite più attese della 34^ giornata di Serie A: Inter-Roma, in programma domenica alle 15:00. Un match che promette spettacolo e tensione, con entrambe le squadre ancora in corsa per obiettivi importanti. L’Inter, reduce da una stagione solida, vuole blindare il primato e difendersi dal ritorno del Napoli. La Roma, invece, è in piena lotta per un posto nella prossima Champions League.

Simone Inzaghi dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti: fuori Thuram, oltre agli squalificati Bastoni e Mkhitaryan. Buone notizie, però, sul fronte recuperi: possibile rientro per Zielinski e Dumfries, mentre dovrebbero partire titolari Sommer, Acerbi, Carlos Augusto e Calhanoglu. In attacco spazio alla coppia Arnautovic–Lautaro Martinez.

Dall’altra parte Claudio Ranieri, che ha perso Nelsson per infortunio, sembra intenzionato a confermare in blocco l’undici visto contro il Verona. L’unico vero ballottaggio è tra Baldanzi e Pellegrini per affiancare Soulé sulla trequarti alle spalle di Dovbyk.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, De Vrij; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Augusto; Taremi, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Dove vedere Inter-Roma:

La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN, accessibile tramite app da smartphone, tablet, smart TV o PC.