Pagine Romaniste (E. Papi, G. Rufino) – Domani alle ore 15:00 andrà in scena al “Meazza” Inter-Roma, match valido per la 34ª giornata di Serie A. I nerazzurri tornano in campo dopo le due sconfitte consecutive contro Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia, e sono chiamati a vincere per non perdere terreno nella corsa scudetto col Napoli. Di fronte una Roma in grande forma, reduce da 17 risultati utili consecutivi e in piena lotta per un posto in Champions League. Inzaghi dovrà fare i conti con le pesanti assenze di Bastoni e Mkhitaryan, entrambi squalificati, mentre per Ranieri l’unica defezione è quella di Nelsson, ancora ai box per infortunio. Si preannuncia una sfida intensa e aperta fino all’ultimo minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-ROMA

Inter-Roma sarà con grande l’ultima possibilità per la squadra di Ranieri di restare in corsa per un posto per la prossima Champions League. E non poteva capitare sfida più ostica: i migliori dItalia feriti nell’orgoglio. Forse per questo che il mister testaccino sembra essere iniziato a schierare un modulo a specchio al “Meazza”, togliendo un fantasista per aggiungere sostanza al centrocampo.

Partendo dalla difesa che giocherà davanti a Svilar, dovrebbero essere confermati Celik, Mancini e N’Dicka, vista anche l’assenza per infortunio di Nelsson. Sulle fasce pochi dubbi: Saelemaekers e Angeliño saranno regolarmente in campo, anche se Rensch potrebbe insidiare il belga in caso di un approccio più attendista. A centrocampo come detto dovrebbe esserci la più grande novità; infatti insieme a Koné e Paredes dovrebbe trovare spazio anche Cristante, proprio per aumentare il filtro contro l’armata nerazzurra. L’attacco quindi dovrebbe essere composto solo da Soulé e Dovbyk, con l’ucraino pronto a colpire ancora una volta in quel di San Siro dopo la doppietta in Coppa Italia e l’assist per Dybala in campionato, seppur contro il Milan.

L’Inter di Inzaghi arriva alla gara di domani nei peggiori dei modi con due sconfitte pesanti nelle ultime due gare, un altro passo falso potrebbe compromettere l’intera stagione. Per evitarlo però, l’ex allenatore della Lazio, non potrà contare sul suo undici tipo. Infatti dovrà fare a meno degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan, oltre a Thuram ancora non al meglio della condizione. I primi due dovrebbero essere sostituti da Bisseck e Frattesi, il francese invece da uno tra Correa e Arnautovic.

I nerazzurri inoltre ritrovano, almeno dalla panchina, sia Zielinski che Dumfries al ritorno tra i disponibili dopo due infortuni.

DOVE VEDERE LA SFIDA DELL’OLIMPICO

Inter-Roma sarà visibile in esclusiva su Dazn. Per seguire il match in tv bisognerà connettersi all’app Dazn da smart tv, console di gioco, Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION BOX.

ARBITRA FABBRI. AL VAR DI BELLO

Il match contro l’Inter sarà diretto da Fabbri, con Costanzo e Passari ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Marinelli. In sala VAR ci sarà Di Bello, coadiuvato da Piccinini nel ruolo di AVAR. I precedenti del fischietto roagnolo con i giallorossi sono 17: 8 vittorie e 4 pareggi e 5 sconfitte.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2):Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Correa, Lautaro Martinez

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Dimarco, Zalewski, Asslani, Arnautovic, Taremi, Dumfries, Zielinski.

Squalificati: Bastoni, Mkhitaryan.

Diffidati: Pavard, Asslani.

Indisponibili:Thuram.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angeliño; Soulé, Dovbyk.

Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Celik, Rensch, Hummels, Salah-Eddine, Pisilli, Gourna-Douath, Pellegrini, Baldanzi, Shomurodov.

Squalificati: –

Diffidati: Pellegrini, Paredes.

Indisponibili: Saud, Dybala, Nelsson

