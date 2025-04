La Roma per tenere vivo il sogno Champions. L’Inter, invece, per il campionato e senza pensare alla sfida di Champions di mercoledì prossimo. Alla scala del calcio ci si gioca tanto. Per Ranieri, inoltre, è l’ultima da allenatore a San Siro: ci tiene a far bene.

Le probabili formazioni dei quotidiani: Cristante confermato dopo la prova casalinga contro il Verona. In attacco si cerca la giocata di Soulé. Pochi dubbi in difesa: Celik insieme a Mancini e Ndicka.

La Gazzetta dello Sport (3-5-2)

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Soulé, Dovbyk

Corriere dello Sport (3-4-2-1)

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Saelemaekers, Soulè; Shomurodov

TuttoSport (3-5-2)

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Soulé, Dovbyk

Il Messaggero (3-5-2)

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Dovbyk, Soulé

Il Tempo (3-5-2)

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Cristante, Angelino; Soulé, Dovbyk