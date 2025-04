Pagine Romaniste – La Roma espugna San Siro battendo l’Inter 0-1 nella sfida delle 15 valida per la 34ª giornata di Serie A. A decidere il match è stato Matías Soulé, autore del gol vittoria al 22’, in una gara che conferma il momento magico dei giallorossi. I nerazzurri, al terzo ko consecutivo dopo le sconfitte contro Bologna e Milan, appaiono ancora in crisi e incapaci di reagire.

Al contrario, la squadra di Ranieri vola: con questo successo, la Roma centra il 18° risultato utile consecutivo, proprio come il numero di maglia del Man of the Match Soulé. Con la corsa Champions sempre più viva, i giallorossi guardano già al prossimo impegno all’Olimpico contro la Fiorentina di Palladino.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO:

Svilar 6, Celik 6,5, Mancini 7,5, N’Dicka 7;

Angelino 7, Pellegrini 6 (68′ Gourna-Douath 6), Cristante 7, Koné 7 (68′ Pisilli 6), Soulé 8 (85′ Rensch ng), Shomurodov 6 (58′ Baldanzi 6), Dovbyk 6 (85′ El Shaarawy ng), Ranieri 8.

LA GAZZETTA DELLO SPORT:

Svilar 6, Celik 6, Mancini 7, N’Dicka 6,5; Angelino 6,5, Pellegrini 6 (68′ Gourna-Douath

6), Cristante 6, Koné 7 (68′ Pisilli 5,5), Soulé 7,5 (85′ Rensch ng), Shomurodov 6 (58′ Baldanzi 6,5), Dovbyk 6 (85′ El Shaarawy ng), Ranieri 7.

IL CORRIERE DELLO SPORT:

Svilar 6,5, Celik7, Mancini 7,5, N’Dicka 7,5; Angelino 7, Pellegrini 6 (68′ Gourna-Douath 6),

Cristante 6,5, Koné 7 (68′ Pisilli 5,5), Soulé 7,5 (85′ Rensch ng), Shomurodov 6 (58′ Baldanzi 5,5), Dovbyk 5,5 (85′ El Shaarawy ng), Ranieri 7,5.

IL CORRIERE DELLA SERA:

Svilar 6,5, Celik7, Mancini 7, N’Dicka 6,5; Angelino 7, Pellegrini 6 (68′ Gourna-Douath 6),

Cristante 6,5, Koné 7 (68′ Pisilli 5,5), Soulé 7,5 (85′ Rensch ng), Shomurodov 6,5 (58′ Baldanzi 6), Dovbyk 5 (85′ El Shaarawy ng), Ranieri 7,5.

IL TEMPO:

Svilar 6,5, Celik 6.5, Mancini 7, N’Dicka 7; Angelino 6,5, Pellegrini 5,5 (68′ Gourna-Douath

6), Cristante 7, Koné 7,5 (68′ Pisilli 6,5), Soulé 7,5 (85′ Rensch ng), Shomurodov 6 (58′ Baldanzi 6), Dovbyk 6 (85′ El Shaarawy ng), Ranieri 8.