Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – In campo ci sono punti pesanti per l’Europa e per la corsa scudetto, ma fuori si gioca un’altra partita: quella dei destini incrociati. Protagonisti di uno scambio che potrebbe ridisegnare i volti del centrocampo di Roma e Inter sono Lorenzo Pellegrini da una parte e Davide Frattesi dall’altra. Difficilmente il capitano – prodotto del settore giovanile, 227 presenze e 36 gol in serie A con la Roma – troverà spazio dal primo minuto domenica pomeriggio, ma anche in caso di ingresso in campo, quella di San Siro rischia seriamente di essere la sua ultima apparizione in maglia giallorossa in quello stadio. Pellegrini ha un contratto in scadenza nel 2026 e percepisce un ingaggio da top player (circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus). Il rapporto con l’ambiente si è però incrinato da tempo. Il capitano romanista è destinato a partire. E proprio in cambio, a Trigoria, potrebbe tornare Davide Frattesi, valutato oltre 30 milioni di euro dalla dirigenza nerazzurra