Matias Soulé, che ha segnato il gol decisivo per la vittoria della Roma contro l’Inter a San Siro, ha rilasciato alcune dichiarazioni per Dazn al termine della gara. Queste le sue parole:

Ti mancava la fiducia?

“Sì, come ha detto lui, non è stato facile all’inizio, ma grazie al mister e a tutti loro che mi hanno dato sempre più dodici a mi sento molto bene e speriamo di continuare su questa strada che è giusta”.

È vero che Dybala ti ha detto che ora tocca a te?

“Lui è un esempio per me, un idolo fin da piccolo. Provo a imparare tutto quello che mi dice, ma come faccio con tutti quelli più grandi e a far sul meglio di me”.