Il giallorosso Evan Ndicka è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della vittoria per 0-1 sull’Inter. Queste le sue dichiarazioni:

Quanto vi siete diverti oggi?

“Sì, non è il piacere di fare la difesa bassa, si fa quando si deve. Oggi siamo contenti per la vittoria, i tre punti e per i tifosi che purtroppo non sono venuti qua”.

Un commento sugli episodi con Dumfries e Bisseck?

“L’ho visto adesso, dovevo fare difesa e anche loro lo fanno. Erano due metri davanti alla porta e io devo essere con lui e questa è una marcatura a uomo e per me non è rigore. Lui lo sa perché è difensore”.

Il cambio di posizione con Angeliño per Dumfries?

“Me l’ha chiesto il mister per Dumfries è molto alto, un po’ di più di Angeliño”.

Il mister ti chiede se vuoi riposare?

“Lui prende la decisone è per me un piacere giocare per la Roma e giocare al calcio. Adesso con una partita a settimana è facile”.