Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della vittoria a San Siro per 0-1 sull’Inter. Queste le sue parole:

Vi aspettavate questo Soulé?

“Sì, sì, conoscevamo le sue qualità. Abbiamo iniziato male il nostro campionato e abbiamo avuto tanti cambiamenti e non è facile ambientarsi in una grande piazza diversi lavori. Adesso con il mister sta facendo vedere quello che faceva l’anno scorso ma in una piazza importante e sono molto contento per lui”.

State giocando anche perché il mister se la deve godere fino alla fine?

“No, no, noi pensiamo a queste partite che sono importanti per rimanere attaccati a questo treno. Sapendo che abbiamo fatto qualcosa di unico perché a gennaio avevamo 23 punti. Non dobbiamo fermarci e pensiamo domenica dopo domenica. Abbiamo delle difficoltà visto il livello delle partite, ma daremo il massimo per non avere rimpianti alla fine”.