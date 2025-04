Corriere dello Sport (E. Pinna) – Fabbri: voto 6

Partita complessa per Fabbri, che ha tenuto la barra dritta, senza cambiare metro tecnico e disciplinare: corretto fischiare contro Dumfries le trattenute reciproche con Ndicka (e sempre l’interista ad iniziare), c’è più di un dubbio sulla rischiosa trattenuta dello stesso Ndicka su Bisseck nel finale. Siamo al limite.

LIMITE

Bisseck prende il tempo a Ndicka che gli mette entrambe le braccia (più a lungo il destro) attorno alla vita, trattenuta prolungata ma non così “pesante” da portare arbitro e VAR a

intervenire, ognuno per quel che gli compete. Fabbri l’ha valutata non punibile, avesse fatto il contrario, da Lissone non sarebbero comunque intervenuti.

UNO VS UNO

Due corpo a corpo fra Dumfries e Ndicka, è l’interista a cercare l’avversario che trattiene a sua volta, Fabbri (con l’aiuto dell’assistente Passeri) punisce sempre chi ha iniziato l’azione fallosa.

REGOLARE

E’ tutta regolare l’azione che porta alla rete di Soulé: al momento del tiro di

Pellegrini, sono tutti in gioco e non ci sono infrazioni al regolamento.

FUORIGIOCO

Subito in vantaggio l’Inter, ma la rete è stata annullata in campo: decisione giusta, sul tocco di Lautaro Martinez, Arnautovic è in posizione irregolare, oltre l’ultimo difendente della Roma che è Celik, non vale la rete di Frattesi.

VAR: Di Bello 6

Si salva.