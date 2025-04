Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta per 0-1 contro la Roma. Queste le sue parole:

Si sente il calore del pubblico nonostante il momento, ma cosa sta mancando?

“È il calcio, in questa settimana veniamo da tre sconfitte che fanno male. La squadra ci ha provato non con grandissima lucidità soprattutto oggi nel primo tempo. Poi ha messo il Ciro e la gente l’ha visto. Una partita persa in casa per noi importantissima. Il pubblico l’ha capito. Abbiamo rivisto a evitarla in ogni modo e per questo non dirò mai niente ai ragazzi a cui sono riconoscente. I calendari, le assenze, rimesse laterali, rigori, ma non dobbiamo parlare di questo ma di noi. Ora andremo Barcellona, con tantissimo rispetto ma non con paura”.

Poche squadre hanno avuto così tante occasioni contro l’Inter nel primo tempo, cosa non ti è piaciuto?

“Dovevamo essere migliori come squadra. Abbiamo fatto troppe pressioni individuare, senza mai farlo di squadra e la Roma ci ha creato qualche problema. Poi in questo momento prendiamo gol dopo un rimpallo, in cui Soulè è stato bravo ma niente da dire. La Roma ha fatto una grande partita per vincere a San Siro, noi ci abbiamo provato e avremo meritato qualcosa in più ma questo è il calcio. Abbiamo creato tante situazioni che non abbiamo sfruttato per mancanza di lucidità. La dovremo ritrovare perché mancano tante partite importanti. Dobbiamo trovare l’energia dentro di noi e con la nostra gente”.

Quale sarà la parte più complica del suo lavoro questi tre giorni?

“Sarà tempo di ricaricare l’energia fisiche e mentali rivedendo dove abbiamo sbagliato oggi perché parlare di altro sarebbe troppo facile per me che sono allenatore”.

Si sa qualcosa di Pavard e Thuram?

“Pagare ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra, ma vedremo nei prossimi giorni. Non ci vuole visto che per noi è un giocatore importante e ci ha svantaggiato per i cambi successivi”.